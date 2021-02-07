«Нефтехимик» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Авангарду»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.
Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Семёнов, Корбан Найт, Алексей Емелин и Клим Костин. Два очка набрал Рид Буше (0+2). Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков отразил 24 броска.
Это шестое кряду поражение нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 февраля дома встретится с рижским «Динамо», а «Нефтехимик» 16 февраля в Новосибирске — с местной «Сибирью».
КХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Брынцев (Гудачек, Энлунд) – 03:07' (5x5) 1:1 Семёнов (Зернов, Ковальчук) – 06:32' (5x4) 2:1 Найт (Покка, Костин) – 26:37' (5x5) 3:1 Емелин (Буше) – 33:17' (5x5) 3:2 Шафигуллин (Галузин) – 53:16' (5x5) 4:2 Костин (Буше) – 59:45' (en)
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