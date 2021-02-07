«Нефтехимик» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Авангарду»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл нижнекамский «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Семёнов, Корбан Найт, Алексей Емелин и Клим Костин. Два очка набрал Рид Буше (0+2). Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков отразил 24 броска.

Это шестое кряду поражение нижнекамского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 февраля дома встретится с рижским «Динамо», а «Нефтехимик» 16 февраля в Новосибирске — с местной «Сибирью».