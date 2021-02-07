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Марьямяки: надо радоваться, что один раз поиграли в большинстве со СКА, это бывает редко

Марьямяки: надо радоваться, что один раз поиграли в большинстве со СКА, это бывает редко
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3).

«Хороший равный матч. Играли хорошо. Конечно, нам надо лучше использовать свои моменты. Соперник сегодня забил второй гол – повезло им просто. Нам надо радоваться, что хотя бы один раз в большинстве играли, это бывает редко. Сегодня получили одну возможность и использовали её», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Это третье поражение финского клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 16 февраля дома встретится со «Спартаком», а «Йокерит» 11 февраля в Хельсинки — с «Куньлунь Ред Стар».

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