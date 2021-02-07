Брагин — об отсутствии Ткачёва: у СКА постоянная ротация, смотрим на состояние каждого

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:2).
«Непростой матч, удачно забили в третьем периоде, в концовке дотерпели и выиграли. Самое важное – уйти на перерыв с положительными эмоциями. Надо отдохнуть, поработать, и выходим на финишную прямую, готовимся к плей-офф.
Хуснутдинов не испортил игры, хорошее движение, азарт. Молодые ребята, система СКА работает. Ткачёв в последних матчах выпал из состава? У нас постоянная ротация, смотрим на состояние каждого игрока», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 16 февраля дома встретится со «Спартаком», а «Йокерит» 11 февраля в Хельсинки — с «Куньлунь Ред Стар».
- 7 февраля 2021
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