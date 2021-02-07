Разин: мастера «Динамо» ошибок не прощают – сразу вынимай

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:5).
«В принципе игра не сложилась. И в первом, и во втором и в третьем периодах шайба скакала, прыгала. Во втором периоде провели 5,5 минуты в атаке – и нанесли всего четыре броска в створ. Сегодня это такой показатель. При этом не умаляю заслуг «Динамо», они сегодня играли хорошо. Их мастера не прощают любых ошибок, сразу вынимай. В конце матча раскрылись и пропустили много контратак, но счёт того требовал. Повторюсь, многое валилось из рук. Надо забыть эту игру и двигаться дальше.
Грех жаловаться на тяжёлую домашнюю серию, у соперника такой же календарь. Эмоционально- то мы не проиграли, бежалось нормально, просто шайба то подскочит, то подпрыгнет. Идёт последний пас, а шайба перескакивает. Большинство сегодня не пошло. Такие нюансы сложились не в нашу пользу. Надеемся, что Провольнев восстановится после паузы», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 февраля 2021
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