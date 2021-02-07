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Хуснутдинов: пересмотрю, почему не забил после проходов, надо выжимать больше из моментов

Хуснутдинов: пересмотрю, почему не забил после проходов, надо выжимать больше из моментов
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (3:2).

«Хороший матч. Сейчас по полной идёт подготовка к плей-офф, было важно победить в такой непростой игре. В последнее время я готовился физически, чувствовал себя не на пике формы — не помешало немного поработать. Пересмотрю, почему не забил после нескольких сольных проходов, подумаю, что можно было сделать лучше. Надо выжимать больше из таких моментов.

Подколзин забил важный гол перед перерывом. Пришли в раздевалку, обсудили, что можно сделать, в чём добавить и с другими эмоциями вышли на третий период», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Шайба Бурдасова принесла СКА победу в матче с «Йокеритом»
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