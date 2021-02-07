«Вашингтон» — «Филадельфия»: Овечкин забросил четвёртую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». Идёт первый период, хозяева впереди со счётом 1:0.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2020/2021

Первую шайбу в составе «столичных» на 12-й минуте первого периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Том Уилсон и Ларс Эллер. Эта шайба стала для 35-летнего форварда 4-й в сезоне.

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Овечкин (710 голов) занимает седьмую строчку в списке снайперов за всю историю НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).