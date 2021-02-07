Шипачёв – о финише регулярки: если не хочешь выиграть любой матч, зачем выходить?

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:2).
«Знали, что «Северсталь» быстро играет, дома хорошо действует. Мы забили свои моменты и выиграли. Рад, что Гарипов сегодня поймал свою игру и здорово выступил. Мой гол? Получилось, что все разъехались – и бросил. Там ребята раньше бросали, но не получалось добивать. А тут здорово получилось. Мы всё делаем для команды, а кто забивает, не так важно. Два очка взяли — это хорошо.
Пришли мама, брат, жена с детишками. Всегда приятно всегда в Череповце. Тем более что пустили болельщиков. Прикольная атмосфера. И всегда — ностальгия. Это мой родной город, который воспитал меня, дал мне путь в хоккее. Я очень признателен и рад, что родился в Череповце.
Борьба с «Локомотивом» важна или все мысли уже о плей-офф? Выходишь на любую игру и хочешь выиграть. А если не хочешь, то зачем выходить? Думаю, я ответил на ваш вопрос», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 февраля 2021
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