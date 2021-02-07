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Шикарная голевая передача Овечкина после сольного прохода в матче с «Филадельфией»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». Завершился первый период, хозяева впереди со счётом 2:1.

В случае со вторым голом хозяев результативной передачей отметился Александр Овечкин. Россиянин получил шайбу перед чужой синей линией, в левом круге вбрасывания обыграл защитника и отпасовал Тому Уилсону, забившему в касание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин (710 голов) занимает седьмую строчку в списке снайперов за всю историю НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).