Овечкин забросил 711-ю шайбу за карьеру в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». Идёт второй период, счёт — 3:3.

В начале второго периода дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. В эпизоде со вторым голом ассистентами выступили Никлас Бекстрём и Том Уилсон. Капитан «Кэпиталз» набрал 11-е (5+6) очко в сезоне.

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Овечкин (711 голов) занимает седьмую строчку в списке снайперов за всю историю НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).