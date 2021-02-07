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Spittin' Chiclets — о передаче Овечкина: Ови превращает игроков НХЛ в конусы

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Филадельфию Флайерз». Идёт второй период, счёт — 3:3.

В случае со вторым голом хозяев результативной передачей отметился Александр Овечкин. Россиянин получил шайбу перед чужой синей линией, в левом круге вбрасывания обыграл защитника и отпасовал Тому Уилсону, забившему в касание.

«Если твоя клюшка летит к синей линии, тебя ждут тяжёлые времена», — прокомментировали передачу Овечкина в «твиттере» Spittin' Chiclets.

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Овечкин (711 голов) занимает седьмую строчку в списке снайперов за всю историю НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).