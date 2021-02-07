Скудра: плюс ситуации рижского «Динамо» в том, что можно много задействовать молодёжь

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:2).

«Понятно было, что «Спартаку» победа нужна больше, это было видно в нюансах. У нас не получилась игра в атаке, но и соперник сыграл здорово. Качество паса, последний бросок сегодня было на слабом уровне. Но всё же, кроме некоторых нюансов в атаке, сыграли сегодня хорошо.

У нас выходит много молодых ребят, будем и дальше давать им играть, чтобы они показали, что могут сделать на этом уровне, и чтобы мы понимали, на что они способны. Плюс нашей турнирной ситуации в том, что можно много задействовать молодёжь», — приводит слова Скудры пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 16 февраля в гостях встретится со СКА, а рижское «Динамо» 9 февраля в Балашихе — с омским «Авангардом».