Скудра: плюс ситуации рижского «Динамо» в том, что можно много задействовать молодёжь

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:2).
«Понятно было, что «Спартаку» победа нужна больше, это было видно в нюансах. У нас не получилась игра в атаке, но и соперник сыграл здорово. Качество паса, последний бросок сегодня было на слабом уровне. Но всё же, кроме некоторых нюансов в атаке, сыграли сегодня хорошо.
У нас выходит много молодых ребят, будем и дальше давать им играть, чтобы они показали, что могут сделать на этом уровне, и чтобы мы понимали, на что они способны. Плюс нашей турнирной ситуации в том, что можно много задействовать молодёжь», — приводит слова Скудры пресс-служба лиги.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 16 февраля в гостях встретится со СКА, а рижское «Динамо» 9 февраля в Балашихе — с омским «Авангардом».
- 7 февраля 2021
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