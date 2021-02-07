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Картер Харт стал 144-м голкипером в НХЛ, пропустившим гол от Александра Овечкина

Картер Харт стал 144-м голкипером в НХЛ, пропустившим гол от Александра Овечкина
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась со счётом 7:4 (1:2, 3:2, 3:0) в пользу подопечных Алена Виньо.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 20 минут 2 секунды. Александр нанёс четыре броска в створ ворот Картера Харта, два из которых оказались голевыми. Харт стал 144-м голкипером в НХЛ, пропустившим гол от Овечкина.

Автором победной шайбы стал Шон Кутюрье, в активе которого 3 очка (2+1). Хет-трик у «Филадельфии» оформил Скотт Лотон. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 20 секунд, совершил 3 силовых приёма, заблокировал 1 бросок и окончил матч с показателем полезности «+3».

Это третье кряду поражение столичного клуба. 10 февраля «Вашингтон» и «Филадельфия» снова проведут матч в Вашингтоне. Начало встречи — в 2:00 мск.

4 очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Филадельфией»
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