Здено Хара вышел на 13-е место в истории НХЛ по количеству матчей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась со счётом 7:4 (1:2, 3:2, 3:0) в пользу подопечных Алена Виньо.

Для защитника «Вашингтона» Здено Хара этот матч стал 1565-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги, превзойдя результат Никлас Лидстрёма (1564).

Следующей целью для Хары является результат Рэя Бурка (1612). Рекорд по этому показателю принадлежит Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756).

Хара провёл в «Бостон Брюинз» последние 14 сезонов и в 2011 году выиграл с командой Кубок Стэнли. В минувшем регулярном чемпионате словацкий защитник принял участие в 68 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач при показателе полезности «+26». В 13 матчах плей-офф Хара отметился двумя голевыми передачами.