«Даллас» без Радулова и Худобина проиграл «Чикаго» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
За «Чикаго» в основное время забил Алекс Дебринкэт. «Даллас» ответил точным броском Джейсона Робертсона. Победу гостям в овертайме принёс гол Дебринкэта. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Защитник «Чикаго» Никита Задоров отметился результативной передачей
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Далласа» Александр Радулов пропустит матч из-за травмы. Также в этой встрече своей команде не помог голкипер Антон Худобин, которого отстранил наставник «Далласа».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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