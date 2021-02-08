«Каролина» обыграла «Коламбус» в матче с 11 голами. Свечников и Гавриков набрали по очку

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:5.
В составе победителей забивали Брок Макгинн, Уоррен Фёгеле, Бретт Песке, Винсент Трочек, Джордан Стаал и Даги Хэмилтон. За «Коламбус» дубль оформил Патрик Лайне и ещё по разу отличились Райли Нэш, Ник Фолиньо и Макси Доми.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Форвард «Каролины» Андрей Свечников также записал в свой актив голевой пас.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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