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«Каролина» обыграла «Коламбус» в матче с 11 голами. Свечников и Гавриков набрали по очку

«Каролина» обыграла «Коламбус» в матче с 11 голами. Свечников и Гавриков набрали по очку
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:5.

В составе победителей забивали Брок Макгинн, Уоррен Фёгеле, Бретт Песке, Винсент Трочек, Джордан Стаал и Даги Хэмилтон. За «Коламбус» дубль оформил Патрик Лайне и ещё по разу отличились Райли Нэш, Ник Фолиньо и Макси Доми.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Форвард «Каролины» Андрей Свечников также записал в свой актив голевой пас.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Лайне (Джонс, Рослович) – 10:07' (5x4)   1:1 Макгинн (Ахо, Свечников) – 10:32' (5x5)   2:1 Нэш (Фолиньо, Савар) – 15:34' (5x5)   2:2 Фёгеле (Стаал, Дзингел) – 27:23' (5x5)   3:2 Фолиньо (Гавриков, Савар) – 34:24' (5x5)   3:3 Песке (Мартинук) – 36:35' (5x5)   3:4 Трочек (Песке, Шей) – 38:45' (5x5)   4:4 Доми (Харрингтон, Бьёркстранд) – 42:08' (5x5)   4:5 Стаал (Трочек, Хэмилтон) – 45:33' (5x4)   4:6 Хэмилтон (Дзингел, Стаал) – 50:37' (5x5)   5:6 Лайне (Джонс, Рослович) – 59:03' (6x5)
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