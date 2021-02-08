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Никита Задоров подрался с форвардом «Далласа» в матче НХЛ. Видео

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Во втором периоде российский защитник «Чикаго» Никита Задоров подрался с канадским нападающим «Далласа» Джейми Бенном. Обе хоккеиста получили по 5 штрафных минут.

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В этой встрече Никита Задоров также отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.