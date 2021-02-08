Лавиолетт прокомментировал третье поражение «Вашингтона» подряд

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт подвел итоги матча НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:7). «Кэпс» потерпели третье поражение подряд.
«Мы забили недостаточно для того, чтобы победить. Создали недостаточно голевых шансов, надо было забивать больше. «Филадельфии» помогали какие-то отскоки и рикошеты, которые были против нас.
Не думаю, что у нас какой-то системный кризис. Но соперник смог реализовать все свои голевые шансы, а мы — нет.
Мы поздновато входим в игру, а «Филадельфия» начинала быстро. Мы поначалу даем слишком много свободы сопернику, и у нас уже было собрание об этом в начале сезона.
Нам нужно не терять концентрацию и мобильно проводить все 20 минут периода. Шесть-семь пропущенных голов за матч, даже если шайбы влетают в пустые ворота — это слишком много», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.
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