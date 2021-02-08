Капитан «Коламбуса»: почему гол «Каролины» засчитали? НХЛ плохо разбирается в этом

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал скандальный гол форварда «Каролины Харрикейнз» Винсента Трочека, который был забит после положения вне игры. После видеопросмотра он был засчитан, но в перерыве между периодами был выявлен офсайд. Тем не менее счёт не изменился.



«Лига не объяснила, в чём заключалось недопонимание между видеопросмотром в Коламбусе, судьями на льду и «военной комнатой» в Торонто. Скажу честно: НХЛ просто плохо разбирается в этом. Нам засчитали гол, который соперник забил из офсайда. Они должны были убрать наше удаление, это было сделано. Но почему оставили засчитанной шайбу? Это расстраивает, но нам ничего не остаётся, как просто пройти мимо», — приводит слова Фолиньо The Athletic.

«Каролина» забила гол из офсайда — судьи признали это, но счёт не изменили