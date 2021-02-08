Защитник «Вашингтона» — после 4:7: в целом мы в обороне делаем какие-то хорошие вещи
Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дженсен прокомментировал результат матча с «Филадельфией Флайерз» (4:7).
«В целом мы в обороне делаем какие-то хорошие вещи. Например, теперь не пропустили в меньшинстве. Но нам нужно убирать свои ошибки и лишать соперника возможностей, чтобы они не создавали так много голевых моментов у наших ворот. Вообще, большинство времени мы в защите играли неплохо. Но теперь не пошло…» — приводит слова Дженсена пресс-служба НХЛ.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась со счётом 7:4 (1:2, 3:2, 3:0) в пользу подопечных Алена Виньо.
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