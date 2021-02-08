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НХЛ — о засчитанном голе «Каролины» из офсайда: возникло недопонимание при видеопросмотре

НХЛ — о засчитанном голе «Каролины» из офсайда: возникло недопонимание при видеопросмотре
Хоккей / НХЛ 0
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Национальная хоккейная лига объяснила эпизод в матче между «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролиной Харрикейнз» (5:6), когда гол форварда «ураганов» Винсента Трочека был признан забитым после положения вне игры, но не был отменён.

«Коламбус» сделал запрос тренера на предмет офсайда в 18:45 второго периода. Во время видеопросмотра возникло недопонимание между комнатой видеопросмотра в Коламбусе, линейными судьями и ситуационной комнатой в Торонто. Встреча возобновилась до того, как можно было посмотреть повторы со всех ракурсов для подтверждения офсайда. Челлендж «Коламбуса» должен был привести к тому, что гол «Каролины» не должен был быть засчитан. Впоследствии «Коламбусу» был выписан двухминутный штраф за задержку времени матч. Оставшиеся 45 секунд этого штрафа были аннулированы с начала третьего периода», — такое объяснение приводит официальный сайт НХЛ.

На официальном сайте НХЛ отсутствует видеоролик с разбором этого эпизода. Посмотреть момент с положением вне игры можно по этой ссылке.

«Каролина» забила гол из офсайда — судьи признали это, но счёт не изменили
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