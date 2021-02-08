Эллер: игрокам «Вашингтона» нужно лучше отрабатывать в обороне
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал результат матча с «Филадельфией Флайерз» (4:7).
«В целом я вижу позитивные моменты. Но мы не должны позволять так соперникам выходить „один в ноль“ на нашего вратаря, и нам нужно лучше отрабатывать в обороне. Нам нужно быть умнее, собраннее, внимательнее к деталям. Игра как раз и состоит из таких маленьких вещей», — приводит слова Эллера пресс-служба НХЛ.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и завершилась со счётом 7:4 (1:2, 3:2, 3:0) в пользу подопечных Алена Виньо.
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