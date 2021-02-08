Завершилась масштабная реконструкция спортивного интерната хоккейной академии «Динамо» М

Масштабная реконструкция спортивного интерната хоккейной академии «Динамо» им. А. И. Чернышёва завершена, сообщается на официальном сайте бело-голубых.



«Динамовская школа — опора и прочный фундамент для нашего клуба. Это не просто слова. В нынешнем составе «Динамо» 18 игроков — выпускники Академии имени Аркадия Ивановича Чернышёва. Они же составляют основу команд «Динамо», выступающих в ВХЛ и МХЛ. Некоторые из этих ребят — не москвичи, но именно динамовская школа, притягательная для талантливых детей со всей страны благодаря бренду «Динамо» и высокому уровню обучения, сделала значительный вклад в их развитие, придала импульс развитию их профессиональной карьеры.



Всё это было бы невозможно без комфортного, удобного для жизни и занятий спортом интерната. Понятно, что с 2001 года, когда был открыт спортинтернат «Динамо», много воды утекло. Через эти стены прошли сотни детей, многие из которых выросли в настоящих мастеров, прославляющих клуб и страну на ледовых площадках. Пришло время вдохнуть в интернат новую жизнь. Нам это удалось сделать, причём за довольно умеренные средства. Сейчас здесь все соответствует самым высоким современным требованиям.



Впереди у нас ещё немало работы по развитию инфраструктуры клуба. Предварительно одобрен и согласован проект «Города детства Динамо», в котором разместится Академия. Сейчас находимся на стадии финального согласования бюджета и планирования начала строительства», — приводит слова генерального директора московского «Динамо» Евгения Кровопускова пресс-служба команды.

Напомним, в 2019 году руководство хоккейного клуба «Динамо» Москва поставило перед собой задачу модернизировать помещения интерната для комфортного проживания подопечных. Основные этапы строительства пришлись на разгар пандемии коронавируса. Несмотря на ограничения, все работы были проведены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора в необходимые сроки. Благодаря ремонту здание интерната получило современное оборудование, обновлённые системы безопасности и современные номера, рассчитанные на 2-4 человек.