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Дзингел — о голе «Каролины» после офсайда: это 2021 год, в наши дни возможно всё

Дзингел — о голе «Каролины» после офсайда: это 2021 год, в наши дни возможно всё
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Райан Дзингел, ставший соавтором победной шайбы своей команды в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (6:5) прокомментировал скандальный эпизод с голом «ураганов», который был забит после офсайда, но остался засчитанным.

«Наступил 2021 год. В наши дни возможно всё. Честно говоря, мы даже не шокированы», — приводит слова Дзингела ESPN.

Напомним, очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбусом» и «Каролиной», который прошёл в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена», завершился победой гостей со счётом 6:5.

На официальном сайте НХЛ отсутствует видеоролик с разбором этого эпизода. Посмотреть момент с положением вне игры можно по этой ссылке.

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