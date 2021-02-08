Дзингел — о голе «Каролины» после офсайда: это 2021 год, в наши дни возможно всё

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Райан Дзингел, ставший соавтором победной шайбы своей команды в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (6:5) прокомментировал скандальный эпизод с голом «ураганов», который был забит после офсайда, но остался засчитанным.



«Наступил 2021 год. В наши дни возможно всё. Честно говоря, мы даже не шокированы», — приводит слова Дзингела ESPN.

Напомним, очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбусом» и «Каролиной», который прошёл в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена», завершился победой гостей со счётом 6:5.



На официальном сайте НХЛ отсутствует видеоролик с разбором этого эпизода. Посмотреть момент с положением вне игры можно по этой ссылке.