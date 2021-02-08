«Ак Барс» продлил контракт с Сафоновым

Казанский «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Ильёй Сафоновым, сообщается на официальной странице команды из столицы Татарстана в «Твиттере».
Отмечается, что новое соглашение с 19-летним форвардом теперь действует до 30 апреля 2024 года.
В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, забросив две шайбы и отдав столько же результативных передач при показателе полезности "+2" и четырёх минутах штрафного времени.
Российский нападающий дебютировал за казанскую команду в прошлом сезоне. На его счету был один матч в регулярном чемпионате сезона-2019/2020, в котором он не отметился результативными действиями.
«Ак Барс» в нынешнем сезоне, набрав 84 очка в 54 матчах, занимает 1-е место в Восточной конференции.
- 8 февраля 2021
-
12:15
-
11:57
-
11:37
-
11:06
-
10:50
-
10:16
-
09:37
-
09:20
-
09:15
-
09:07
-
09:00
-
08:43
-
08:36
-
02:04
-
01:46
-
01:41
-
01:38
-
01:30
- 7 февраля 2021
-
23:50
-
23:41
-
23:34
-
22:46
-
22:35
-
22:07
-
21:44
-
21:38
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:43
-
20:29
-
20:27
-
20:09
-
20:05
-
20:03