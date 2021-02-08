«Ак Барс» продлил контракт с Сафоновым

Казанский «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Ильёй Сафоновым, сообщается на официальной странице команды из столицы Татарстана в «Твиттере».



Отмечается, что новое соглашение с 19-летним форвардом теперь действует до 30 апреля 2024 года.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, забросив две шайбы и отдав столько же результативных передач при показателе полезности "+2" и четырёх минутах штрафного времени.

Российский нападающий дебютировал за казанскую команду в прошлом сезоне. На его счету был один матч в регулярном чемпионате сезона-2019/2020, в котором он не отметился результативными действиями.

«Ак Барс» в нынешнем сезоне, набрав 84 очка в 54 матчах, занимает 1-е место в Восточной конференции.