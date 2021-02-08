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Гатиятулин: Оберга ждём к следующему матчу с «Магниткой», но стопроцентной вероятности нет

Гатиятулин: Оберга ждём к следующему матчу с «Магниткой», но стопроцентной вероятности нет
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин после матча с московским ЦСКА (2:3 Б) рассказал о планах команды, а также предположил, когда в строй вернётся нападающий Понтус Оберг.

«Мы планируем дать команде три выходных дня, игрокам надо восстановиться. Потом будет двухразовый режим тренировок и ещё один выходной. Понтуса Оберга ждём к следующей игре с «Магниткой», но стопроцентной вероятности нет», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что швед Оберг получил повреждение после столкновения с Найджелом Доусом в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3), который состоялся 1 февраля в Челябинске. В этой же встрече в результате силового приёма Патриса Кормье травмировался и россиянин Кравцов.

Два ведущих игрока «Трактора» получили травмы в матче с «Ак Барсом»
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