Гатиятулин: Оберга ждём к следующему матчу с «Магниткой», но стопроцентной вероятности нет

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин после матча с московским ЦСКА (2:3 Б) рассказал о планах команды, а также предположил, когда в строй вернётся нападающий Понтус Оберг.



«Мы планируем дать команде три выходных дня, игрокам надо восстановиться. Потом будет двухразовый режим тренировок и ещё один выходной. Понтуса Оберга ждём к следующей игре с «Магниткой», но стопроцентной вероятности нет», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что швед Оберг получил повреждение после столкновения с Найджелом Доусом в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3), который состоялся 1 февраля в Челябинске. В этой же встрече в результате силового приёма Патриса Кормье травмировался и россиянин Кравцов.