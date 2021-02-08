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Н. Коваленко: вызов в сборную стал сюрпризом. Своим сезоном в «Локомотиве» я недоволен

Н. Коваленко: вызов в сборную стал сюрпризом. Своим сезоном в «Локомотиве» я недоволен
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Локомотива» Николай Коваленко прокомментировал вызов в сборную России на Шведские игры.

«Прежде всего благодарен штабу сборной России за приглашение. Готовлюсь — и сделаю всё возможное, чтобы выступить на максимальном уровне и помочь в Швеции нашей главной команде.

Не скрою, где-то вызов в Новогорск стал для меня сюрпризом. Своим клубным сезоном недоволен. Провёл 37 матчей, забил пять голов, отдал пять передач. Мягко говоря, нет прогресса по сравнению с прошлым сезоном. Спасибо сборной, что в такой непростой момент протянула руку.

Этот сезон? Во всём надо винить только себя, нет смысла жаловаться. Тренер видит меня в определённой роли, надо её выполнять и по возможности доказывать, что претендуешь на большее. Позитивный фактор пока один — показатель полезности. Если, играя в низших звеньях, будешь ещё привозить «минусы», то станет совсем плохо.

Ларионов? Об Игоре Николаевиче наслышан, многое рассказывал отец. Был под впечатлением от недавнего Кубка Карьяла, когда в системе Ларионова молодые хоккеисты старались играть в творческий хоккей, а не пуляли шайбу. С нетерпением жду возможности поработать у этого великого спортсмена.

Повторюсь, все претензии у меня только к себе — обязан больше помогать партнёрам в тех условиях, которые есть. Отчаиваться рано, да и приглашение в сборную меня просто окрылило», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

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