Алексеев: Лямся пропагандирует типичный финский хоккей

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Алексеев прокомментировал работу с финским специалистом Томи Лямся.



«Считаю Томи классным тренером. Он спокойный, но требовательный. Особо на нас не кричит, но если мы что-то не так делаем, не так выполняем, то он может, наоборот, показать зубы, завести команду. Томи умеет читать ребят, хороший психолог. Знает, когда можно где-то накричать, а где-то, наоборот, промолчать. На мой взгляд, Лямся пропагандирует типичный финский хоккей, двигается за счёт системы и тактики.

Подготовка к Кубку Гагарина? Я считаю, что наша команда уже готова к плей-офф на 90%. Есть ещё некоторые недочёты, которые необходимо устранить. Например, добавить в меньшинстве, меньше удаляться, играть дисциплинированнее. Нужно уделить время тактике, добавить во взаимодействиях, в игре спецбригад, которые будут играть важную роль в плей-офф", — приводит слова Алексеева пресс-служба КХЛ.