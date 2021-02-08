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Дамир Жафяров будет капитаном сборной России на Шведских играх

Дамир Жафяров будет капитаном сборной России на Шведских играх
Хоккей / Евротур 0
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Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров будет капитаном сборной России на Шведских играх. Об этом стало известно на пресс-конференции национальной команды перед началом третьего этапа Евротура.

Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. На этом турнире руководить российской командой будет главный тренер молодёжной команды Игорь Ларионов.

Глава штаба – Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной – Игорь Ларионов, тренеры – Альберт Лещёв, Владимир Филатов, тренер вратарей — Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке – Кевин Чапман.

Напомним, что главным тренером сборной России является Валерий Брагин, который также является наставником СКА. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.

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