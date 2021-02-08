Третьяк: главная задача Евротура — проверка кандидатов в сборную к ЧМ, к Олимпиаде
Президент ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от Шведских игр.
«Этот турнир особый. Он первый в этом году, в этом году 75 лет советскому и российскому хоккею. Мы придаём большое значение играм Евротура. Наша главная задача – проверка кандидатов в сборную к ЧМ, к Олимпиаде. Многие игроки, которые сегодня в сборной, они уже лидеры или станут таковыми.
Мы собрали игроков из 13 клубов. Главным тренером едет Игорь Ларионов. Он и Валерий Брагин, а также весь руководящий состав обсуждают кандидатуры по игрокам. Ещё раз хочу всем успешного старта», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Сборная России объявила состав на третий этап Евротура
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