Р. Ротенберг объяснил, почему Ларионова назначили и. о. главного тренера на Шведские игры

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился ожиданиями от Шведских игр.



«Мы собирали команду с одной задачей — побеждать. Выиграли два турнира, выиграли шесть матчей из шести. Команда собрана сильная, молодая и дерзкая команда, нацеленная на победу.



Мы следим за игроками НХЛ, прошла информация, что они вообще могут приостановить сезон. У каждого игрока есть шанс поехать на чемпионат мира. Рассчитываем на своих игроков, но общаемся со всеми. Идёт постоянная коммуникация между тренерским штабом и игроками. Хотим видеть от всех хоккеистов лучший хоккей.



Почему Валерий Брагин не едет на Евротур? У нас впереди ЧМ U18. Мы рассчитываем только на золото. Тренерский штаб сформирован из тренеров, которые едут на этот турнир. Нам важно, чтобы Игорь Ларионов получал опыт работы с командами до 20 лет. Мы с Валерием Брагиным на связи, постоянно обсуждаем все вопросы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России объявила состав на третий этап Евротура