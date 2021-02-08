Ларионов: после МЧМ было разочарование, но жизнь продолжается. Сегодня у нас новая команда

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от Шведских игр.



«Выражаю благодарность нашей федерации, благодарю за доверие, очень рад исполнять обязанности главного тренера этой дерзкой молодой команды. Задача высокая, нужно играть в правильный современный хоккей, в атаку. Здорово, что со мной работают два тренера из юниорской сборной, Владимир Филатов и Альберт Лещёв. Ребята готовы к тому, чтобы себя проявить и дать возможность тренерскому штабу оценить их игру и дать возможность пригласить их на следующий сбор, который состоится в Латвии.



У нас проводит очень сильный сезон Дамир Жафяров, ему 26 лет, это возраст лидера команды. В полном порядке Сергей Шмелёв. Наверное, это и есть те «дядьки» в составе, которые необходимы для молодой команды. Есть ещё Павел Красковский, очень сильный вратарь Александр Самонов. Так что у сборной России неплохой баланс, сплав опыта, мастерства и молодёжного драйва. Мы все на позитиве, понимаем, что международные матчи в нынешнее время — это бонус для всех. Все ребята хотят надеть майку сборной, не нужно никого заставлять. Парни понимают, что это шанс для них, и я не сомневаюсь, что этот шанс будет реализован.



Что я вынес из работы на МЧМ-2021? Тренерский опыт — это очень сложный и неровный опыт. Всегда делаешь какие-то выводы из того, что произошло, и двигаешься вперёд. Не стоит зацикливаться на том, что было. После МЧМ-2021 было разочарование, но жизнь продолжается. Сегодня у меня новая команда, новые люди, мне очень интересно этих ребят посмотреть в деле. Думаю, парни готовы. Завтра отработаем на льду и двинемся на Шведские игры», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Сборная России объявила состав на третий этап Евротура