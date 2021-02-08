Давыдов: о Самонове говорили, что деградирует, но на Кубке Первого канала показал уровень

Тренер сборной России по работе с вратарями Рашит Давыдов прокомментировал выбор голкипера национальной команды на Шведские игры.



«Почему вызвали на Шведские игры Александра Самонова, который не всегда получает практику в СКА? Мы исходили из состояния вратарей на данный момент. Про Сашу много говорили, что он деградирует, но на Кубке Первого канала он показал свой уровень. Команда молодая, и определённый запас прочности во вратарской линии необходим», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что главным тренером сборной России является Валерий Брагин, который также является наставником СКА. Февральская пауза на этап Евротура станет последней в сезоне КХЛ перед стартующим в начале марта розыгрышем Кубка Гагарина.