Телегин — первый игрок ЦСКА за 7 лет, оформивший хет-трик Горди Хоу

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Одним из главных героев встречи стал форвард «армейцев» Иван Телегин, который оформил хет-трик Горди Хоу. Он выполнил все три условия: отметился заброшенной шайбой, подрался и отдал результативную передачу.

Телегин стал первым игроком ЦСКА за последние семь лет, который оформил хет-трик Горди Хоу. В последний раз такое удавалось экс-нападающему «армейцев» Александру Радулову в 2014 году.

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