Рейтинг тренеров КХЛ: Воробьёв — первый, Немировски поднялся в десятку лучших

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/2021 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в предыдущем рейтинге.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

1 (4). Илья Воробьёв («Металлург»)

2 (2). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

3 (3). Игорь Никитин (ЦСКА)

4 (5). Томи Лямся («Салават Юлаев»)

5 (1). Андрей Скабелка («Локомотив»)

6 (6). Валерий Брагин (СКА)

7 (9). Боб Хартли («Авангард»)

8 (10). Владимир Крикунов («Динамо» М)

9 (11). Дэвид Немировски («Торпедо»)

10 (7). Анвар Гатиятулин («Трактор»)

11 (13). Андрей Разин («Северсталь»)

12 (12). Билл Питерс («Автомобилист»)

13 (8). Юрий Михайлис («Барыс»)

14 (14). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

15 (15). Михаил Кравец («Витязь»)

16 (16). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

17 (17). Олег Знарок («Спартак»)

18 (19). Сергей Светлов («Амур»)

19 (20). Николай Заварухин («Сибирь»)

20 (22). Петерис Скудра («Динамо» Р)

21 (21). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)

22 (18). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

23 (23). Алексей Ковалёв («Куньлунь»).