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Торопченко и Семёнов вызваны в олимпийскую сборную России вместо Александрова и Сидорова

В составе олимпийской сборной России (ближайшего резерва национальной сборной) на турнир Kazakhstan Hockey Open в Нур-Султане произошли две замены, сообщает пресс-служба ФХР в «Твиттере».

Вместо нападающего финского «КооКоо» Никиты Александрова в расположение олимпийской сборной вызван форвард «Куньлунь Ред Стар» Алексей Торопченко, а защитника «Нефтехимика» Михаила Сидорова заменит его одноклубник Глеб Семёнов.

Турнир Kazakhstan Hockey Open 2021 пройдёт в городе Нур-Султане с 10 по 13 февраля. Помимо олимпийской сборной России в нём также примут участие сборные Беларуси и Казахстана.

Расписание матчей олимпийской сборной России:

11 февраля. 16:30 мск. Россия — Беларусь.

12 февраля. 16:30 мск. Казахстан — Россия.

13 февраля. 14:00. Казахстан-2 — Россия (выставочный матч)