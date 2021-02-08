Морозов — о возращении «Адмирала»: ждём от клуба дальнейших действий

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о возможном возращении «Адмирала» в сезоне-2021/2022.
«Лига находится на связи с руководством клуба. Мы ждём возвращения «Адмирала» в следующем сезоне. Во Владивостоке понимают, что необходимо сделать и какие документы предоставить. В данном случае всё должно быть выполнено согласно регламенту, ждём от клуба дальнейших действий», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.
Напомним, приморский клуб снял заявку на участие в чемпионате КХЛ сезона-2020/2021. В связи с распространением коронавирусной инфекции администрация Приморского края приняла решение о приостановке финансирования профессиональных спортивных команд края. Деньги, которые были выделены на «Адмирал», решили передать на выплаты медикам.
- 8 февраля 2021
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