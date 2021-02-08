Капитан «Авангарда» Илья Ковальчук пропустит около недели из-за травмы

Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук пропустит около недели из-за травмы и вернётся в строй после паузы в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 37-летний форвард не доиграл до конца матч с «Нефтехимиком» (3:2). В концовке второго периода капитан «Авангарда» получил травму, столкнувшись с соперником колено в колено. В этой встрече он провёл на льду 13 минут 54 секунды и отдал одну результативную передачу.

В 15 матчах регулярного чемпионата Ковальчук забросил 4 шайбы и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «-5». В среднем на льду он проводит 16 минут 59 секунд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 9 февраля дома встретится с рижским «Динамо». Начало встречи — в 19:00 мск.