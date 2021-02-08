Кузнецов — о коронавирусе: я из России, меня мало что может напугать

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своём самочувствии после излечения от коронавируса.

«Я просто счастлив, что жив и могу тренироваться с командой — это для меня большой шаг. Это определенно не весело. Теперь я понимаю людей, у которых есть симптомы. Это были тяжёлые дни. Но сейчас я чувствую себя хорошо, и с сердцем всё хорошо. Я могу тренироваться.

Был ли я напуган во время лечения от коронавируса? Нет, я из России, меня мало что может напугать», — приводит слова Кузнецова журналист Стивен Вайно в своём «твиттере».

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Овечкин и Орлов уже вернулись в основной состав.