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Кузнецов и Самсонов впервые с 21 января провели тренировку с «Вашингтоном»

Кузнецов и Самсонов впервые с 21 января провели тренировку с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0
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Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов провели первую тренировку с командой после отстранения за нарушение протокола НХЛ о COVID-19, сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Кузнецов тренировался в четвёртой тройке с Рихардом Паником и Даниэлем Спронгом. Самсонов работал с тренером вратарей Скоттом Мюрреем.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Овечкин и Орлов уже вернулись в основной состав.

Матч «Вашингтон» — «Филадельфия» мог быть отменён
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