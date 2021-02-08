Кузнецов и Самсонов впервые с 21 января провели тренировку с «Вашингтоном»

Российские игроки «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов провели первую тренировку с командой после отстранения за нарушение протокола НХЛ о COVID-19, сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Кузнецов тренировался в четвёртой тройке с Рихардом Паником и Даниэлем Спронгом. Самсонов работал с тренером вратарей Скоттом Мюрреем.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Овечкин и Орлов уже вернулись в основной состав.