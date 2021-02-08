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Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Ральф Бэкстрем

Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Ральф Бэкстрем
Хоккей / НХЛ 0

Бывший нападающий «Монреаль Канадиенс» Ральф Бэкстрем скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги. Шестикратный обладатель Кубка Стэнли выступал за «Канадиенс» с 1956 по 1971 год.

Форвард шесть раз участвовал в Матче звёзд и признавался лучшим новичком лиги. В 1032 матчах за всю карьеру он забросил 278 шайб и сделал 361 результативную передачу. В НХЛ он также выступал за «Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхоукс».

Бэкстрем является участником Суперсерии-1974 в составе сборной Канады. C 1973 по 1977-й он выступал в ВХА, где набрал 214 очков в 234 матчах. После завершения игровой карьеры он 9 лет тренировал хоккейную команду университета Денвера.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2020/2021

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