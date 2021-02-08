Форвард «Торонто» Уэйн Симмондс пропустит шесть недель из-за травмы

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Уэйн Симмондс пропустит шесть недель из-за перелома кисти, информирует официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2020/2021

Форвард не смог доиграть субботнюю встречу с «Ванкувер Кэнакс» (5:1) после того, как на 11-й минуте третьего периода заблокировал бросок. В 12 матчах своего первого сезона за «Мэйпл Лифс» Симмондс забросил пять шайб. 9 октября он подписал с «Торонто» однолетний контракт.

Вероятно, место Симмондса в составе «Торонто» займёт российский нападающий Александр Барабанов, который на последней тренировке работал в четвёртом звене с Джейсоном Спеццой и Трэвисом Бойдом.

Завтра, 9 февраля «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс» снова сыграют в Торонто. Начало встречи — в 3:00 мск.