Форвард «Торонто» Уэйн Симмондс пропустит шесть недель из-за травмы

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Уэйн Симмондс пропустит шесть недель из-за перелома кисти, информирует официальный сайт НХЛ.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2020/2021
Форвард не смог доиграть субботнюю встречу с «Ванкувер Кэнакс» (5:1) после того, как на 11-й минуте третьего периода заблокировал бросок. В 12 матчах своего первого сезона за «Мэйпл Лифс» Симмондс забросил пять шайб. 9 октября он подписал с «Торонто» однолетний контракт.
Вероятно, место Симмондса в составе «Торонто» займёт российский нападающий Александр Барабанов, который на последней тренировке работал в четвёртом звене с Джейсоном Спеццой и Трэвисом Бойдом.
Завтра, 9 февраля «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс» снова сыграют в Торонто. Начало встречи — в 3:00 мск.
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