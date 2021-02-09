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НХЛ отложила ещё семь игр регулярного чемпионата из-за коронавируса

НХЛ отложила ещё семь игр регулярного чемпионата из-за коронавируса
Хоккей / НХЛ 0
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Национальная хоккейная лига объявила о переносе на неопределённый срок ближайших игр сразу трёх команд — «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Девилз» и «Миннесоты Уайлд».

Лига приняла решение перенести две ближайшие игры «Баффало» — 11 и 13 февраля против «Вашингтон Кэпиталз», три игры «Нью-Джерси» — 11 и 13 февраля против «Филадельфия Флайерз» и 15 февраля против «Бостон Брюинз», а также две игры «Миннесоты» — против «Сент-Луиса» 11 февраля и 13 февраля против «Лос-Анджелес Кингз».

Причиной этого стали протоколы COVID-19.

«Все три клуба будут следовать принципам, направленным на защиту здоровья своих игроков, сотрудников и общества в целом, установленным НХЛ, а также местными, государственными и национальными органами», — гласит сообщение НХЛ.

Ранее СМИ сообщали, что НХЛ может приостановить сезон до завершения вакцинации игроков

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