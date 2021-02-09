Дадонов прервал свою 7-матчевую безголевую серию, забросив 2-ю шайбу за «Оттаву»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Идёт 2-й период, в счёте ведут хозяева льда – 1:0.



На 6-й минуте 2-го периода российский нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов после роскошной передачи подкидкой от Брэди Ткачука убежал один на один с голкипером «Эдмонтона» Майком Смитом, ворота которого поразил защитник собственной же команды Адам Ларссон, пытавшийся отобрать шайбу. Автором гола стал именно Дадонов, так как именно его касание шайбы из игроков «Оттавы» было последним.

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Таким образом, 31-летний форвард прервал свою 7-матчевую безголевую серию. Всего на его счету 4 (2+2) результативных действия в 13 играх текущего сезона при показателе полезности «-6».