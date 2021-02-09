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Шайба Дадонова не спасла «Оттаву» от поражения в игре с «Эдмонтоном»

Шайба Дадонова не спасла «Оттаву» от поражения в игре с «Эдмонтоном»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 3:1.

В составе победителей голы забили Леон Драйзайтль, Тайлер Эннис и Джош Арчибальд.

У «Сенаторз» единственную шайбу на свой счёт записал российский форвард Евгений Дадонов. Защитник Артём Зуб за 18.57 на льду сделал один бросок по воротам, его показатель полезности составил «0». Другой защитник Никита Зайцев провёл на площадке 19.40, совершил четыре броска и заработал показатель полезности «0».

В следующем матче 10 февраля команды встретятся между собой, затем «Эдмонтон» 12 февраля на выезде сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Оттава» 12 и 13 февраля в гостях проведёт матчи с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Дадонов – 25:33' (5x5)   1:1 Драйзайтль (Кагун) – 35:11' (5x5)   1:2 Эннис (Лагессон, Драйзайтль) – 46:09' (5x5)   1:3 Арчибальд (Макдэвид) – 58:50' (5x4)
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