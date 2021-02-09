Барри Тротц вышел на единоличное третье место в НХЛ по выигранным матчам
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:0. Команда с Лонг-Айленда продлила победную серию до двух матчей.
Главный тренер «островитян» Барри Тротц одержал 850-ю победу в лиге, благодаря чему вышел на единоличное третье место в истории, превзойдя результат Кена Хичкока (849). Вторую позицию в списке занимает Джоэль Кенневилль («Флорида Пантерз») – 931 выигранный матч. Рекордсмен – Скотти Боумэн (1244 победы).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Мэтт Мартин. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов, оформив третий шат-аут в нынешнем сезоне и установив клубный рекорд в матчах с «Рейнджерс».
Голкипер «Айлендерс» Варламов установил клубный рекорд в матчах с «Рейнджерс»
Рекомендуем вам
- 9 февраля 2021
-
06:38
-
06:26
-
06:15
-
06:07
-
05:54
-
05:43
-
05:33
-
04:21
-
03:28
-
00:34
- 8 февраля 2021
-
23:51
-
23:23
-
23:14
-
22:54
-
22:32
-
21:54
-
21:39
-
21:23
-
20:56
-
20:43
-
19:45
-
19:30
-
19:08
-
18:27
-
18:00
-
17:40
-
17:35
-
17:28
-
16:53
-
16:34
-
16:05
-
16:02
-
15:59
-
15:48
-
15:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам