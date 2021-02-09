Барри Тротц вышел на единоличное третье место в НХЛ по выигранным матчам

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:0. Команда с Лонг-Айленда продлила победную серию до двух матчей.

Главный тренер «островитян» Барри Тротц одержал 850-ю победу в лиге, благодаря чему вышел на единоличное третье место в истории, превзойдя результат Кена Хичкока (849). Вторую позицию в списке занимает Джоэль Кенневилль («Флорида Пантерз») – 931 выигранный матч. Рекордсмен – Скотти Боумэн (1244 победы).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Мэтт Мартин. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов, оформив третий шат-аут в нынешнем сезоне и установив клубный рекорд в матчах с «Рейнджерс».