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«Коламбус» победил «Каролину», Гавриков сделал ассист

«Коламбус» победил «Каролину», Гавриков сделал ассист
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Харрингтон, Кэм Аткинсон и Джек Рослович. Российский защитник Владислав Гавриков за 23.28 на льду сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «+1». Форвард Михаил Григоренко провёл на площадке 10.57 и не отметился результативными действиями.

У «Каролины» голы забили Нино Нидеррайтер и Брок Макгинн. Российский форвард Андрей Свечников провёл на площадке 17.56, сделал три броска. Его показатель полезности составил «-1».

Следующие матчи 12 и 14 февраля «Коламбус» на выезде проведёт с «Чикаго Блэкхоукс», а «Каролина» в эти же даты в гостях сыграет с «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Харрингтон (Стенлунд, Тексье) – 18:24' (5x5)   1:1 Нидеррайтер – 26:19' (5x5)   2:1 Аткинсон – 30:38' (бул)   2:2 Макгинн (Фёгеле, Мартинук) – 32:46' (5x5)   3:2 Рослович (Гавриков, Джонс) – 55:24' (5x5)
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