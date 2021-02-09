«Коламбус» победил «Каролину», Гавриков сделал ассист

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Харрингтон, Кэм Аткинсон и Джек Рослович. Российский защитник Владислав Гавриков за 23.28 на льду сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «+1». Форвард Михаил Григоренко провёл на площадке 10.57 и не отметился результативными действиями.

У «Каролины» голы забили Нино Нидеррайтер и Брок Макгинн. Российский форвард Андрей Свечников провёл на площадке 17.56, сделал три броска. Его показатель полезности составил «-1».

Следующие матчи 12 и 14 февраля «Коламбус» на выезде проведёт с «Чикаго Блэкхоукс», а «Каролина» в эти же даты в гостях сыграет с «Даллас Старз».