Остон Мэттьюс забил в восьмом матче подряд — третий результат в НХЛ за последние 26 лет

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома победил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Морган Райлли, Остон Мэттьюс и Александр Керфут. Форвард «Торонто» Мэттьюс продлил голевую серию до восьми матчей. В активе 23-летнего американца стало 15 (11+4) очков в нынешнем сезоне.
За последние 25 лет только двое игроков НХЛ имели более длительную голевую серию — это Теэму Селянне (11 матчей в сезоне-1997/1998) и Яромир Ягр (девять, 1996/1997). В восьми матчах кряду забивали Марио Лемье (1995/1996), Мирослав Шатан (1998/1999), Селянне (1998/1999), Майк Грин (2008/2009) и Джейсон Спецца (2009/2010). Примечательно, что из перечисленных игроков только Спецца продолжает карьеру, являясь одноклубником Мэттьюса.
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