Марнер повторил достижение Ситтлера, Андерсона и Дамфуса

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома победил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Морган Райлли, Остон Мэттьюс и Александр Керфут. Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер отметился голевой передачей, продлив ассистентскую серию до восьми матчей, что является пятым результатом в истории клуба. Митчелл повторил достижение Дэррила Ситтлера (1975/1976), Джона Андерсона (1982/1983) и Венсана Дамфуса (1989/1990).

Клубный рекорд принадлежит Норму Улльману (12 матчей в сезоне 1970/1971), второе место занимает Ситтлер (11, 1976/1977), топ-3 также замыкает Марнер (10, 2017/2018). На четвёртом месте с девятью матчами располагаются Дамфус (1990/1991) и Ян Тёрнбулл (1978/1979).