Марнер повторил достижение Ситтлера, Андерсона и Дамфуса
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома победил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Морган Райлли, Остон Мэттьюс и Александр Керфут. Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер отметился голевой передачей, продлив ассистентскую серию до восьми матчей, что является пятым результатом в истории клуба. Митчелл повторил достижение Дэррила Ситтлера (1975/1976), Джона Андерсона (1982/1983) и Венсана Дамфуса (1989/1990).
Клубный рекорд принадлежит Норму Улльману (12 матчей в сезоне 1970/1971), второе место занимает Ситтлер (11, 1976/1977), топ-3 также замыкает Марнер (10, 2017/2018). На четвёртом месте с девятью матчами располагаются Дамфус (1990/1991) и Ян Тёрнбулл (1978/1979).
Остон Мэттьюс забил в восьмом матче подряд — третий результат в НХЛ за последние 26 лет
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