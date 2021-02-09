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Торторелла не выпускал на лёд Лайне последние 26 минут матча с «Каролиной»

Торторелла не выпускал на лёд Лайне последние 26 минут матча с «Каролиной»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Харрингтон, Кэм Аткинсон и Джек Рослович. У «Каролины» голы забили Нино Нидеррайтер и Брок Макгинн. В эпизоде с голом Макгинна минус в графе полезности заработал финский форвард «Коламбуса» Патрик Лайне, после чего провёл оставшиеся 26 минут до конца встречи на скамейке.

«Это останется внутри раздевалки. Я знаю, что вы, ребята, будете пытаться вытащить из меня какие-то подробности. И нет, всё произошло не по причине его ошибки. Просто есть много вещей, которые необходимо учитывать. И они останутся в раздевалке», — сказал главный тренер «мундиров» Джон Торторелла.

Лайне — о неудачном дебюте за «Коламбус»: было очень тяжело. Ноги не бежали
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