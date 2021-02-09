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Варламов стал пятым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 30 матчей на ноль

Варламов стал пятым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 30 матчей на ноль
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Мэтт Мартин. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов, оформив третий шат-аут в нынешнем сезоне и 30-й за карьеру в лиге. 32-летний вратарь стал пятым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 30 матчей на ноль.

Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), топ-3 замыкают Илья Брызгалов и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (по 34). Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский располагается на шестом месте с 21 шат-аутом.

Варламов стал четвёртым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге
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