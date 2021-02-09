Варламов стал пятым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 30 матчей на ноль
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Мэтт Мартин. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов, оформив третий шат-аут в нынешнем сезоне и 30-й за карьеру в лиге. 32-летний вратарь стал пятым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 30 матчей на ноль.
Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), топ-3 замыкают Илья Брызгалов и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (по 34). Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский располагается на шестом месте с 21 шат-аутом.
Варламов стал четвёртым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 500 матчей в лиге
Рекомендуем вам
- 9 февраля 2021
-
07:59
-
07:25
-
07:09
-
07:01
-
06:57
-
06:52
-
06:38
-
06:26
-
06:15
-
06:07
-
05:54
-
05:43
-
05:33
-
04:21
-
03:28
-
00:34
- 8 февраля 2021
-
23:51
-
23:23
-
23:14
-
22:54
-
22:32
-
21:54
-
21:39
-
21:23
-
20:56
-
20:43
-
19:45
-
19:30
-
19:08
-
18:27
-
18:00
-
17:40
-
17:35
-
17:28
-
16:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам