Варламов стал пятым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 30 матчей на ноль

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Мэтт Мартин. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов, оформив третий шат-аут в нынешнем сезоне и 30-й за карьеру в лиге. 32-летний вратарь стал пятым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 30 матчей на ноль.

Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), топ-3 замыкают Илья Брызгалов и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (по 34). Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский располагается на шестом месте с 21 шат-аутом.